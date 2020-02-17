الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسحقق منتخب مدغشقر فوزاً كبيراً بنتيجة 4 - 3 على نظيره جيبوتي اليوم بملعب نادي الرياض في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم .وسجل رباعية مدغشقر كل من مانكيل ريكاردو "3 أهداف" وأرانود في الدقائق 20 و25 و33 و45 من عمر المباراة ، وجاءت ثلاثية جيبوتي بواسطة قاسم كامل وكانديد محمد ويوسف علي في الدقائق 13 و19 و63 من زمن اللقاء.وارتفع رصيد منتخب مدغشقر لـ3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن المغرب المتصدر ، ويليهما كل من جيبوتي والبحرين.وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الأولى حقق منتخب موريتانيا فوزاً ثميناً بهدفين دون رد على حساب نظيره الكويتي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.وسجل المنتخب الموريتاني هدفاً في كل شوط، وجاء الأول بواسطة يوسف وار في الدقيقتين 27 و64 من عمر المباراة.وبتلك النتائج يحتل منتخب موريتانيا صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره التونسي، بينما يحل منتخبا العراق والكويت في المركزين الثالث والرابع توالياً.// انتهى //21:08ت م0307