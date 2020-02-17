الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسقدم مدرب منتخب فلسطين لؤي الصالحي جزيل شكره للاتحاد العربي لكرة القدم، على التسهيلات التي قدموها لمنتخب بلاده وفتح المجال باستبدال لاعبين بسبب الظروف التي منعت أكثر من 3 لاعبين من السفر إلى المملكة العربية السعودية.وأشار الصالحي لجاهزية منتخب فلسطين للقاء الذي يعد الأقوى كونه في الجولة الأولى من المجموعة.من جهته أكد مدرب منتخب السعودية بندر باصريح على جاهزية لاعبيه لمواجهة فلسطين، مشيرا إلى ضرورة حصد الثلاث نقاط ، مشددا على قوة المجموعة التي يقع بها "الأخضر" بجانب مصر والجزائر وفلسطين، مشيرا إلى جاهزية فريقه للمشاركة في البطولة، رغم فترة الإعداد القصيرة في الفترة الأخيرة.وتقام غدا مباريات الجولة الأولى من المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما ، حيث في المجموعة الثالثة، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، ويلتقي منتخب الجزائر مع شقيقه المصري.وأوضح مدرب منتخب الجزائر صابر سماعين أن البطولة العربية فرصة ثمينة لجميع المنتخبات إذ تشارك فيها أقوى الفرق في القارتين الآسيوية والأفريقية، مؤكداً أنه يعرف منتخب مصر تماماً إذ سبق وأن التقيا في أكثر من مناسبة.في المقابل قال مدرب منتخب مصر عبدالستار صبري : إن هذه النوعية من البطولات تساعد على صقل اللاعبين وتطويرهم ، لافتا النظر إلى أنه وضع نصب عينيه لقب البطولة.واختتم: "المباراة الأولي دائماً ما تكون هي الأهم، وستعطي انطباعا لكل منتخب، الفوز سيعطي منتخب مصر دفعة معنوية لمواصلة مشوار الانتصارات".وفي المجموعة الرابعة، يلتقي وجها لوجه منتخبا ليبيا والسودان، بينما يلاقي منتخب الإمارات نظيره السنغالي.وقال المدير الفني لمنتخب ليبيا عياد القاضي : إن فريقه استعد في وقت متأخر للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما ، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يمنع أو يعيق في التفكير في التأهل إلى الأدوار النهائية، لأن التفكير منصب على مباراتنا أمام السودان وسندخلها من أجل تحقيق الـ3 نقاط .وأضاف: "نشكر الاتحاد العربي لكرة القدم على إقامة مثل هذه البطولة المميزة للفئات السنية التي تسهم في إعداد هذا الجيل الشاب".من جانبه أكد لاعب منتخب ليبيا أيمن الهتار أن مواجهة السودان ستكون صعبة ، مشيرا إلى أن فريقه سيدخلها من أجل تحقيق الفوز.وقدم المدير الفني لمنتخب السودان منير لهباب شكره للقائمين على الاتحاد العربي لكرة القدم على إقامة مثل هذه البطولات التي تستهدف الفئات السنية وتسهم في تطوير إمكانياتهم الفنية وفيها احتكاك مع عدد من المنتخبات القوية وستكون أفضل إعداد لبطولة أفريقيا .وأضاف أن المباراة ستكون قوية وأمام خصم عنيد، وسندخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط".من جهته قال لاعب منتخب السودان جون مانو: إنهم جاهزون لمواجهة ليبيا، وعاقدون العزم على تحقيق الفوز ، مشيرا إلى أن البطولة مهمة وقوية وهدفنا إعداد جيل شاب قوي، وهذه المنافسة سوف تفيدنا بالاحتكاك مع منتخبات مميزة".وأوضح لاعب الإمارات أحمد الحمادي أنهم جاهزون فنياً للمباراة المهمة أمام السنغال، مضيفا: "سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الـ3 نقاط، لم نحضر للمشاركة فقط لكن هدفنا الكأس".من جانبه، قدم سنجنا عيسى مدرب منتخب السنغال شكره للاتحاد العربي على الدعوة للمشاركة في البطولة وحسن الاهتمام والاستقبال.وأضاف: "كنا بحاجة ماسة للمشاركة في هذه البطولة، سنشارك من أجل المنافسة على اللقب، كما لدينا مباراة مهمة وقوية مع منتخب الإمارات وسنحاول تحقيق الفوز".وقال موسى أنداي لاعب منتخب السنغال: إنه واثق في زملائه اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، مختتما: "هدفنا تحقيق لقب البطولة فنحن قدمنا للسعودية ليس للمتعة بل من أجل العودة بالكأس".// انتهى //21:10ت م0308