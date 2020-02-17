عام / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى مسابقة وعروض الصقور في محافظة طريف
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
طريف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مسابقة وعروض الصقور "الملواح"، وذلك بمقر المهرجان في محافظة طريف .
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الصقارين ألقاها نيابة عنهم ماجد بن حجاج ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه لهذا المهرجان ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .
بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية ، ثم شاهد سموه والحضور أشواط مسابقة الملواح 400 متر، ثم كرم سموه المشاركين في المسابقة .
مما يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 14 سيارة .
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