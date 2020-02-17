بغداد 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اليوم مع رؤوساء الكتل السياسية العراقية إجراءات استكمال تشكيلته الوزارية.ورجحت وكالة الأنباء العراقية التي أعلنت ذلك أن يتقدم رئيس الوزراء المكلف بتشكيلته الوزارية للتصويت عليها في مجلس النواب, نهاية الأسبوع الحالي أومطلع الأسبوع المقبل.وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلّف الشهر الماضي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.// انتهى //22:23ت م0315