الأمم المتحدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق17 فبراير2020 م واسقالت الأمم المتحدة اليوم : إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا أمام هجوم قوات نظام الأسد وحلفائها في شمال غرب سوريا.وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "ديفيد سوانسون" ، أن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.وأضاف المسؤول الأممي قائلاً: "إن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا".//انتهى//23:06ت م0321