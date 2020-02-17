سياسي / الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألف معظمهم من النساء والأطفال في شمال غرب سوريا
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
الأمم المتحدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق17 فبراير2020 م واس
قالت الأمم المتحدة اليوم : إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا أمام هجوم قوات نظام الأسد وحلفائها في شمال غرب سوريا.
وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "ديفيد سوانسون" ، أن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.
وأضاف المسؤول الأممي قائلاً: "إن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا".
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