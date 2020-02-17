جيزان 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف بمكتبه اليوم، وفدا من خبراء منظمة الفاو المتخصصين في مجال البن والمانجو والمحاصيل الحقلية ، بحضور نائب مدير الفرع المهندس عبدالعزيز المنيع .واطلع الوفد على عرض عن منطقة جازان وما تمتاز به من تنوع في تضاريسها ومناخها ، ووفرة المساحات الزراعية وتنوع المحاصيل من فواكهة استوائية وحبوب ونباتات عطرية ,بالإضافة إلى البن الذي تتميز به المنطقة .وجرى خلال اللقاء بحث أفضل الممارسات والسلوكيات لجودة الإنتاج وكثافته بالنسبة للبن والمانجو والآليات الحالية المتبعة من قبل المزارعين ومدى جدواها والعمل على تطويرها للأفضل .وكان وفد الخبراء قد زار في وقت سابق اليوم مركز الأبحاث الزراعية واستمع لشرح من مدير المركز المهندس محمد حكمي عن حقول المركز والمشاتل ومختبر التربة والمياه وكيفية إرشاد المزارعين في مختلف المحاصيل الزراعية ، وبحث الموضوعات التي تسهم في رفع كفاءة الأبحاث الزراعية بالمنطقة وتسهم في خدمة المزارعين .كما شملت زيارة الوفد ، مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومشروع تنمية سلاسل البن والمانجو بمنطقة جازان ، حيث بُحث دور الصندوق في تهيئة 60 مزرعة بن نموذجية و10 مزارع مانجو نموذجية تشتمل على تجهيز الأرض من حيث الحراثة وتوفير الشتلات ونظام الري الحديث وتوفير المبيدات والأسمدة ومعدات وأدوات الحصاد و إنشاء المنصات التسويقية المكانية والإلكترونية ومركز الخدمة الزراعية بالإضافة لمركز تدريب ووحدة ما بعد الحصاد ووحدة التخزين .// انتهى //23:11ت م0324