إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعم بلاده الثابت للسلام والمصالحة في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وقال خلال لقائه مساء اليوم في مكتبه بإسلام آباد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس: إن عودة اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان إلى وطنهم بكرامة سيساعد في دعم السلام الدائم بأفغانستان.كما سلط الضوء على الوضع في كشمير وأكد خان أن الشعب الكشميري ما زال يتطلع إلى الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها من أجل دعمه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.// انتهى //23:47ت م0326