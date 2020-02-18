الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسوقعت رئاسة أمن الدولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية) .وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.// انتهى //00:43ت م0328