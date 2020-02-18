عام / رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توقعان اتفاقية تعاون

الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
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الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
وقعت رئاسة أمن الدولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية) .
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.
// انتهى //
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