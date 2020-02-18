عام / رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توقعان اتفاقية تعاون
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
وقعت رئاسة أمن الدولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار للتقنيات الأمنية) .
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.
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