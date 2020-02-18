البكيرية 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، اليوم على ملعب نادي حي سعود الكبير ، المرحلة التمهيدية من دوري المدارس لكرة القدم بالمحافظة الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية تحت شعار " جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل " ، بمشاركة 96 فريقًا رياضيًا يمثلون أكثر من 800 لاعباً من 30 مدرسة من إدارة التعليم بالبكيرية ، بحضور المنسق العام لدوري المدارس بالبكيرية علي بن محمد النوشان وقادة أندية الحي وعدد من القيادات التعليمية.وبين الراجح خلال حفل التدشين أن بطولة دوري المدارس تهدف إلى غرس الميول والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الرياضة المدرسية وتعزيز المفاهيم الصحية واللياقة البدنية، ، مقدمًا شكره للقائمين على البطولة على جهودهم لإنجاحها ، متمنيناً للفرق المشاركة التوفيق والنجاح .وأوضح المنسق العام لدوري المدارس بمحافظة البكيرية مشرف النشاط الرياضي علي بن محمد النوشان، أن وزارة التعليم تقوم بدورها في مجال النهوض بالحركة الرياضية عامة ورعاية الموهوبين الرياضيين، بدءً من المدرسة، ليتسن توسيع قاعدة الرياضيين، والكشف المبكر عن المواهب ورعايتهم .من جانبه نوه الطالب فارس الحامد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم لشغل أوقات الطلاب من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الرياضية التي تعود عليهم بالنفع ، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي من أجل الاهتمام بدعم المواهب الطلابية في الألعاب الرياضية المختلفة .وفي ختام الحفل كرم مدير تعليم محافظة البكيرية المشاركين والمساهمين بالبطولة .// انتهى //01:12ت م0330