عام / وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
أملج 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
زار وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة المهندس صالح بن ناصر العميري اليوم, بلدية محافظة أملج ، ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.
وفي بداية الزيارة , عقد المهندس العميري اجتماعاً مع رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي بن محمد العتيبي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية , حيث تطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل البلدي , كما تم مناقشة سير العمل في البلدية والمشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية .
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