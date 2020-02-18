أملج 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسزار وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة المهندس صالح بن ناصر العميري اليوم, بلدية محافظة أملج ، ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.وفي بداية الزيارة , عقد المهندس العميري اجتماعاً مع رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي بن محمد العتيبي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية , حيث تطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل البلدي , كما تم مناقشة سير العمل في البلدية والمشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية .// انتهى //01:25ت م0331