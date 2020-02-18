ثقافي / محافظ عنيزة يطلع على آخر الاستعدادات لمعرض القصيم للكتاب
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
عنيزة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
قام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم ، بزيارة تفقدية لمركز الملك فهد الحضاري للاطلاع على الاستعداد لإقامة معرض القصيم للكتاب ، الذي سينطلق يوم الأربعاء 9 رجب 1441هـ.
واطلع المحافظ على كافة التجهيزات وعمليات الترميم الشامل الذي يشهده المبنى الرئيسي للمركز ، كما اطلع على الصالات الداخلية وماتضمنته من أعمال وأجنحة تخص المشاركين بالمعرض واستمع لشرح مفصل عن هذه المنجزات والمتغيرات من رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي ، منوها بالتجهيزات والعمل الدؤوب الذي تقوم به بلدية المحافظة لاستضافة هذا الحدث الثقافي المهم وفق توجيه سمو أمير منطقة القصيم .
// انتهى //
02:04ت م
0332