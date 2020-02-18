عنيزة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسقام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم ، بزيارة تفقدية لمركز الملك فهد الحضاري للاطلاع على الاستعداد لإقامة معرض القصيم للكتاب ، الذي سينطلق يوم الأربعاء 9 رجب 1441هـ.واطلع المحافظ على كافة التجهيزات وعمليات الترميم الشامل الذي يشهده المبنى الرئيسي للمركز ، كما اطلع على الصالات الداخلية وماتضمنته من أعمال وأجنحة تخص المشاركين بالمعرض واستمع لشرح مفصل عن هذه المنجزات والمتغيرات من رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي ، منوها بالتجهيزات والعمل الدؤوب الذي تقوم به بلدية المحافظة لاستضافة هذا الحدث الثقافي المهم وفق توجيه سمو أمير منطقة القصيم .// انتهى //02:04ت م0332