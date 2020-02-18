بريدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي برنامجا تدريبيا يشمل أربع دورات بعنوان " التدريب العقاري فرص مثمرة " بدءًا من الأحد المقبل ويستمر لمدة 4 أيام في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة.و أشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم عمر بن إبراهيم العمري إلى أن تنظيم مثل هذه البرنامج يأتي في إطار حرص اللجنة على تنمية القطاع بالمنطقة بجميع اتجاهاته بالتكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وزيادة الوعي المهني لدى المهتمين في المجال العقاري ودعم الباحثين عن العمل في هذا المجال مما يسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة تحقيقا للتطلعات والرؤى المنشودة.وأوضح العمري أن البرنامج يشمل أربع دورات تدريبية متخصصة بالمجال العقاري ومدعومة 100% من المعهد العقاري السعودي وهي: الوساطة العقارية، التسويق العقاري، اتحاد الملاك، إدارة المرافق.وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم أن اللجنة تسعى لتقديم كل ما من شأنه النهوض في القطاع العقاري بمنطقة القصيم والمساهمة في تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع مما ينمي الاستثمار فيه ويساهم في تعزيز ورفع اقتصاديات المنطقة.// انتهى //02:06ت م0333