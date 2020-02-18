نواكشوط 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسانطلقت في مدينة "أطار" شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، تدريبات عسكرية في إطار تمرين " فلينتلوك 2020 " المشترك بمشاركة 1600 عسكري من 34 دولة غربية وأفريقية وعربية.ويعد "فلينتلوك" التدريب العسكري السنوي الأكبر الذي تقوم به قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية في أفريقيا منذ عام 2005.وقال وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي خلال حفل الافتتاح:" إن التمرين يندرج ضمن الجهود لتحقيق السلم والاستقرار واستخدام الوسائل الناجعة عبر مقاربة طموحة للتصدي لكل المخاطر".وأوضح قائد القوات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الجنرال داكفين أندرسون أن "فلنتلوك" فرصة للتعارف والتبادل وتعزيز الشراكة في وقت تنمو فيه التهديدات ويواصل الإرهابيون قتل المدنيين الأبرياء، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل التصدي للإرهابيين ولكل المخاطر وبناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك.وتهدف التدريبات إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة للدول المشاركة على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة وحماية حدودها وكذلك توفير الأمن لشعوبها.//انتهى//03:31ت م0337