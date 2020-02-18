الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستعرض وأفورقي العلاقات الثنائية والمستجدات في القرن الإفريقيالقيادة تهنئ رئيس غامبيا بذكرى استقلال بلادهأمير القصيم لضباط الشرطة: أنتم حماة العقيدة والوطنأمير المدينة يؤكد أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفيانطلاق ملتقى «أبشر» السادس برعاية وزير الداخليةالشورى يطالب الإسكان بدعم العزاب والتوسع بخيار «أرض وقرض»الإبعاد عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم».. للمرة الثالثةقنصلية الولايات المتحدة بجدة تحتفل بالذكرى الـ 75 للعلاقات السعودية- الأميركية"الحوار الوطني" يسعى لتطوير مؤشراته المحلية واعتمادها دولياً بالتعاون مع الأمم المتحدةد.العيسى يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكيابن دغر: تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية ملحةاتفاق يمني - حوثي على إطلاق 1420 أسيراًترمب يطالب روسيا بوقف «فظائع سورية»الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشميرالإمارات تدخل نادي (الطاقة النووية)الإيرانيون يقاطعون الانتخابات: لن نصوّت!// يتبع //06:03ت م0003