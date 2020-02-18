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الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستعرض وأفورقي العلاقات الثنائية والمستجدات في القرن الإفريقي
القيادة تهنئ رئيس غامبيا بذكرى استقلال بلاده
أمير القصيم لضباط الشرطة: أنتم حماة العقيدة والوطن
أمير المدينة يؤكد أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفي
انطلاق ملتقى «أبشر» السادس برعاية وزير الداخلية
الشورى يطالب الإسكان بدعم العزاب والتوسع بخيار «أرض وقرض»
الإبعاد عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم».. للمرة الثالثة
قنصلية الولايات المتحدة بجدة تحتفل بالذكرى الـ 75 للعلاقات السعودية- الأميركية
"الحوار الوطني" يسعى لتطوير مؤشراته المحلية واعتمادها دولياً بالتعاون مع الأمم المتحدة
د.العيسى يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي
ابن دغر: تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية ملحة
اتفاق يمني - حوثي على إطلاق 1420 أسيراً
ترمب يطالب روسيا بوقف «فظائع سورية»
الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير
الإمارات تدخل نادي (الطاقة النووية)
الإيرانيون يقاطعون الانتخابات: لن نصوّت!
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