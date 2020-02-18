وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادرة تجسير وتمكين المحتوى المحلي ) : إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مبادرة «تجسير» في حفل نظمته غرفة المنطقة بحضور معالـي وزير الـصناعة والـثروة المعدنية يستهدف تعزيز المحتوى المحلي والـتجارة البينية، ذلـك أن المبادرة في حد ذاتها تعتبر خيارا لمختلف الصناعات والمشروعات، ومن شأنها تحقيق سلسلة من الآثار الاقتصادية الإيجابية التي سوف تسهم عمليا في إنجاز رؤية المملكة الطموح 2030 ، ومن بين تلك الإنجازات الحيوية المساهمة الفاعلة في زيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ولا شك أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات ترسم فرصا واسعة أمام الـغرف الـتجارية بالمملكة، للربط بين كبرى الـشركات والمنشآت الصغيرة تمكينا للمحتوى المحلي وترسيخا لمفهوم الجودة والاستدامة.وتابعت : وتلـك المبادرة الـوطنية من شأنها تعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشروعات والـصناعات المختلفة ودعم الـبحوث وخطط الـتطوير في منشآت الـقطاع الخاص، كما أنها في ذات الوقت سوف توفر العديد من فرص الـعمل وفقا للإستراتيجية الموضوعة من قبل وزارة الصناعة والـثروة المعدنية، وأهم علاماتها دعم قطاع التصنيع وبناء هيكلة التوريد المحلية، ولا شك أن تلك المبادرة الخلاقة تساعد القطاع الصناعي لتحقيق الأهداف والغايات والنتائج المرجوة منه، والـدولـة كما هو معروف تعول على قطاع الصناعة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود ترجمة لمسارات التنمية المستهدفة.وبينت : وتحقيق تلك التنمية يتأتى من خلال تلك المبادرات سعيا لزيادة القيم المضافة واستغلال الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، فمبادرة «تجسير» تجيء كإضافة هامة لمساعدة المستثمرين لخوض الـثورة الصناعية القادمة التي تعد الخيار الأنسب للمساهمة الفاعلة في رؤية المملكة، فتوحيد جهود القطاعات الصناعية يؤشر إلـى أهمية دعم الاقتصاد الوطني بعوامل عديدة من أهمها تلك الشراكات التي أقرتها رؤية المملكة ومنحتها لـلـقطاع الخاص حتى يتمكن من مواصلـة مسيرته المظفرة لتحقيق مراحل التنمية.// يتبع //06:03ت م0005