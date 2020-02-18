وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جودة الحياة ) : يمثل برنامج جودة الحياة الرؤية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وتوجيهاتهما في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.واستكملت : وقد حرص سمو ولي العهد على تحقيق مستهدفات الرؤية، وازدهار الاقتصاد، وحيوية المجتمع، ليطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء، وفي ذات السياق اعتمد المجلس الموقر الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين، والحرص على استدامة المشاريع لتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.وختمت : ويستهدف البرنامج تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج وخلق آلاف الفرص الوظيفية، كما يلتزم بتشجيع الابتكار من خلال تطوير الأنظمة والمواهب والكفاءات، بوجود مئات المبادرات التي تصب في مؤشرات البرنامج.// يتبع //06:03ت م0006