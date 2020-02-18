طوكيو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر285 نقطة أو ما يعادل 21ر1% ليصل إلى 44ر23237 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر20 نقطة، أو19ر1%، ليصل إلى 72ر1667 نقطة.// انتهى //07:11ت م0011