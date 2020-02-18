اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
طوكيو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر285 نقطة أو ما يعادل 21ر1% ليصل إلى 44ر23237 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر20 نقطة، أو19ر1%، ليصل إلى 72ر1667 نقطة.
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