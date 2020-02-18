بريدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد في مدينة بريدة, أيقونة "القصيم" على الموقع الإلكتروني لصحيفة الوطن , بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات العسكرية و الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة.وثمّن سمو أمير منطقة القصيم ما تقدمه صحيفة الوطن من جهود إعلامية تماشيا مع المرحلة الحالية لرؤية المملكة الإعلامية, مشيدا بما يبذله رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني وكافة منسوبي الصحيفة , مقدما شكره لمدير ومنسوبي صحيفة الوطن بالمنطقة على جهودهم المتواصلة لإبراز ما يتم بذله من جهود لخدمة المواطنين والمواطنات ومن قبل كافة القطاعات بالمنطقة , سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وقدم مدير مكتب صحيفة الوطن بالمنطقة فهد الجهني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ورئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني ولكافة العاملين في أسرة التحرير على تحقيق كافة الإنجازات المتتالية عبر تعزيز جوانب العمل المؤسسي والمهني, مشيرا إلى أن التدشين يأتي تماشيا مع المرحلة التطويرية الحالية للصحيفة والنقلة النوعية التي تشهدها لمواكبة الاحداث المتنوعة وعلى كافة الأصعدة بقيادة الدكتور عثمان الصيني.وأشار الجهني إلى أن تخصيص منطقة القصيم بعمل إعلامي يحمل اسمها يعد الأول من نوعه في المنظومة الإعلامية , مما جعل الوطن نافذة لربان المنطقة ورجل تنميتها سمو أمير منطقة القصيم يطل من خلالها على سير خطته التنموية قائدا للعديد من المجالات بها , مضيفا أن هذه الأيقونة ستكون بمثابة نافذة جديدة لتغطية كافة فعاليات وأحداث المنطقة بشكل عاجل ومباشر , وإضافة تميزت به الصحيفة بالمنطقة , مؤكدا أن الاعلام يعد شريكا أساسيا لكافة القطاعات لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030, سائلا المولى عز وجل أن يبارك ويوفق الجميع لكل خير.// انتهى //07:15ت م0012