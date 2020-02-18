المدينة المنورة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر والمهد وبدر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً .// انتهى //08:17ت م0015