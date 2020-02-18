طرابلس 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مظاهر الاحتفال بالذكرى الـ9 لثورة 17 فبراير في العاصمة والمدن، موضحة تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال مشاركته في الاحتفال.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، راصدةً انتهاكات الهدنة، حيث تم قصف مدينة قصر بن غشير بعشرات من الصواريخ وقذائف الهاون على مساكن المدنيين، مما أوقع خسائر مادية وإصابات في المدنيين نتيجة قصف قوات الوفاق مدعومة بمرتزقة أجانب، كما تعرض مطار معيتيقة المدني لقصف عشوائي مما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية.وتطرقت الصحف إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الـ12 المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، في ميونيخ، في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مجددين تأكيدهم على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، مطلقين لجنة سُمّيت بـ”لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا".ونقلت الصحف تهنئة بعثة الأمم المتحدة للدعم، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لثورة 17 فبراير، مؤكدة التزامها بالسعي لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.وتناولت الصحف موافقة دول الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل، موضحة أنه ستكون هناك مراقبة جوية وبحرية عبر سفن وطائرات ومراقبة بالرادارات والأقمار الاصطناعية لحظر السلاح للأطراف في الداخل.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي قال فيها إن الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا، وذلك ردًا على تصريحات أوروبية في هذا الشأن، مبينًا أن الأمر متروك لليبيين أنفسهم للعمل كضامنين بهذا المعنى، في حين أن مهمة المجتمع الدولي هي مساعدتهم على تهيئة الظروف اللازمة للحوار وإنهاء الأزمة.// انتهى //08:18ت م0016