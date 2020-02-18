حفر الباطن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنجح فريق طبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إجراء 22 عملية تكميم معدة خلال شهر ينايـر لعام 2020م.وتراوحت أعمار المرضى ما بين 20 إلى 50 عام ممن يعانون من الأمراض المزمنة بسبب زيادة الوزن، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم قبل التدخل الجراحي، وبعد المتابعة المستمرة قرر الفريق الطبي بمباشرة العمليات، حيث تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.// انتهى //08:18ت م0017