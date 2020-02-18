الجزائر 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون باستحداث منصب وسيط الجمهورية للنظر والعمل على رفع المظالم عن المواطنين، مشيرةً إلى اختيار رئيس هيئة الحوار والوساطة السابق كريم يونس لتولي هذا المنصب.وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) سليمان شنين في الذكرى 31 لتأسيس اتحاد دول المغرب العربي في مراكش أن بلاده مقتنعة بأن بناء اتحاد مغاربي قوي سيسهم في مواكبة التحولات الإستراتيجية التي تمر بها المنطقة.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مغادرة المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية وغالبيتهم من الطلاب للحجر الصحي بعدما مكثوا فيه مدة 14 يومًا.وأبرزت قرار الاتحاد الأوروبي على خطة ميدانية لمنع توريد الأسلحة إلى طرفي الصراع في ليبيا، مبينةً أن الخطة تشتمل على مراقبة جوية وبحرية عبر سفن وطائرات ومراقبة بالرادارات والأقمار الاصطناعية.// انتهى //09:37ت م0021