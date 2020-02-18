ينبع 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى محافظ بدر خالد الضويان بمقر المحافظة أمس، مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.وفي بداية اللقاء، أكد الضويان أهمية تعاون المحافظة والجهات ذات العلاقة مع هدف لخدمة أبناء المحافظة.واطلع المحافظ على المكتب المتنقل لـ "هدف" وآلية عمله والخدمات التي يقدمها، بعد ذلك تم بحث أوجه التعاون للاستفادة من خدمات الصندوق.// انتهى //10:37ت م0038