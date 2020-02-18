نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستقيم جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة غداً، ورشة تدريبية عن التوحد بعنوان "أنا توحدي كن قريباً مني"، وذلك بمقر المعهد الثانوي الصناعي.وتستهدف الورشة التدريبية أولياء الأمور والمتخصصين بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة، لتعريفهم بكيفية فهم الطفل التوحدي، والتعرف على ما هو التوحد والنظريات المفسرة له وطرق التشخيص وأعراضه، إضافةً إلى استعراض الأساليب الأسرية في كيف التعامل مع سلوك الطفل التوحدي وكيفية تعديله.// انتهى //10:38ت م0039