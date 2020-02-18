رام الله 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تقديم رئيس دولة فلسطين محمود عباس للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شرحًا مفصلًا للمبادرة البديلة التي طرحت أمام مجلس الأمن، ودعوة مجلس الوزراء أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين.وأشارت إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.ونشرت صحف الثلاثاء أقوال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على الثقة.// انتهى //10:38ت م0040