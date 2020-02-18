مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشّن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم، منصة درر المعرفية، ومتحف المخطوطات بمكتبة الملك عبدالله الجامعية، لتحتضن إنتاج الجامعة ومصادرها العلمية من الرسائل والمخطوطات والمجلات، وتطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات.ويزخر المتحف بثلاثة آلاف مخطوطة أصلية، منها مخطوطة تعود إلى القرن الثاني الهجري، فيما توثق منصة درر المعرفية عدداً من الكتب الإلكترونية والندوات والمؤتمرات المقامة في الجامعة، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 13 ألف رسالة علمية، و 12 ألف مخطوطة رقمية، و 1500 مقالة علمية.ونوه معاليه بدور منسوبي المكتبة في تجديد المصادر المعرفية في المؤسسات التعليمية، وتسخير الخدمات الإلكترونية للباحثين، عبر رقمنة محتويات المنصة المعرفية، وإضافة البيانات الببليوجرافية التي تخدم طلاب مرحلة الدراسات العليا، والباحثين على مستوى العالم العربي والإسلامي بشكل عام.// انتهى //10:40ت م0041