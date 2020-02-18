الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة غامد الزناد بالباحة, سبع دورات تدريبية خلال شهر رجب القادم، وذلك في بمقر اللجنة بالمحافظة.وتتناول الدورات عددًا من الموضوعات منها تحقيق هدفك, وفن التعامل مع الآخرين, ولكل عقل موهبة, إضافة إلى هندسة حياتك, الدبلوم القيادي, والأمن السيبراني, وتحدث بثقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة غامد الزناد عبدالله بن عطية الغامدي أن هذه الدورات التي تقدمه اللجنة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكحومية تهدف إلى تنمية الأفراد والمجتمع, مشيرًا إلى أنها تسهم في كسب المهارات التي تفيد المتدرب في حياته العلمية والعملية, داعيًا المواطنين إلى حضور الدورات والاستفادة منها.// انتهى //10:41ت م0042