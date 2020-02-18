أبو عريش 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غداً، محاضرتين الأولى بعنوان " الحث على الصدق في قصة المخلفين الثلاثة " يلقيها علي بن هادي جديبا بجامع الأثري بالمحافظة ،فيما تتناول المحاضرة الثانية " سيرة فاطمة بنت محمد - رضي الله عنها - وتقدمها زهراء الأمير بالمصلى النسائي بمسجد الشريمي التابع للمكتب.وتأتي المحاضرتان ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:43ت م0043