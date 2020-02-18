ثقافي / محاضرتان بمحافظة أبو عريش غداً
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
أبو عريش 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غداً، محاضرتين الأولى بعنوان " الحث على الصدق في قصة المخلفين الثلاثة " يلقيها علي بن هادي جديبا بجامع الأثري بالمحافظة ،فيما تتناول المحاضرة الثانية " سيرة فاطمة بنت محمد - رضي الله عنها - وتقدمها زهراء الأمير بالمصلى النسائي بمسجد الشريمي التابع للمكتب.
وتأتي المحاضرتان ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.
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10:43ت م
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