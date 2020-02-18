مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها التفتيشية على المسالخ ومراكز التسويق التابعة للأمانة.وصادرت إدارة المسالخ خلال جولتها على أحد مراكز التسويق 134 كيلوجراماً من اللحوم و 64 كيلوجراماً من الأجبان، وذلك خلال الحملة التصحيحية التي تقوم بها الأمانة على محال وثلاجات عرض وبيع اللحوم بمكة المكرمة، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية.وأشار مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته أنه تم رصد لحوم مُجمَّدة يتم إذابتها وبيعها على أساس أنها لحوم طازجة، إضافة إلى فرم اللحوم وتجهيزها مسبقاً وعدم فرمها أمام الزبائن وتخزين اللحوم بطريقة غير صحية، إلى جانب الكشف عن عدد من منتجات الأجبان المتعفنة والتالفة وهي مخالفات صريحة للاشتراطات الصحية تقتضي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.وبين الدكتور قوته أن من العلامات الدالة على فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك هو تغير رائحة ولون وقوام اللحوم، مشيراً بأنه يُمكن الاستدلال على تعرّض اللّحم للفساد من خلال ملاحظة بدء تلون سطح اللحم باللون البني القاتم المائل إلى السواد، إلى جانب ذلك من الممكن ملاحظة فساده من خلال استشعار ملمسه وتغير رائحته.وأكَّد مدير إدارة المسالخ حرص الأمانة على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة اللحوم ومنتجاتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يُعرض وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المُخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم المعروضة، مؤكداً استمرار الحملات التصحيحية لتشمل جميع المنشآت التي تعرض اللحوم والأجبان ومنتجاتهما بمكة المكرمة.// انتهى //10:43ت م0044