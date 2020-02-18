نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسعقدت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة نجران أمس، اجتماعها الأول، بالتعاون مع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بمقر المستشفى.وأوضحت المدير التنفيذي لجستر نجران إيمان آل دويس، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة، وناقش العوائق التي تواجههم فيما يخص الاضطرابات النمائية والسلوكية، مشيرةً إلى أن الاجتماع سيقام بشكل دوري لتطوير العمل المقدم من كافة الجهات، وذلك من خلال رفع التوصيات بعد كل اجتماع لتنفيذها بشكل مدروس.// انتهى //10:52ت م0048