لندن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم ، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1590 دولارا.// انتهى //11:11ت م0052