جازان 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنفذت جمعية الرواد الشبابية بالتعاون مع غرفة جازان و بالشراكة مع جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبوعريش أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "استثمار الشباب في رؤية المملكة 2030" وذلك على مسرح غرفة جازان.وتضمن البرنامج الذي قدمة المهندس سليمان الهويسين العديد من الموضوعات التي تسهم في تنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع وتحقيق تطلعات الرؤية باستثمار الشباب السعودي.ويأتي البرنامج ضمن مشروع حديث الشباب الذي تنفذه الجمعية حالياً.// انتهى //11:49ت م0067