رفحاء 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنظم نادي الحي التعليمي الترفيهي بثانوية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يوم أمس، حملة توعوية خاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت " تعداد السعودية 2020" بمشاركة 107 أفرقة رياضية في دوري المدراس بالمحافظة.وشملت الحملة توزيع المواد الإعلامية الخاصة بالتعداد على المشاركين؛ بهدف التوعية بأهمية المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.// انتهى //11:55ت م0069