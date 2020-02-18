عام / نادي الحي بثانوية رفحاء ينظم حملة توعوية عن تعداد السعودية 2020
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
رفحاء 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
نظم نادي الحي التعليمي الترفيهي بثانوية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يوم أمس، حملة توعوية خاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت " تعداد السعودية 2020" بمشاركة 107 أفرقة رياضية في دوري المدراس بالمحافظة.
وشملت الحملة توزيع المواد الإعلامية الخاصة بالتعداد على المشاركين؛ بهدف التوعية بأهمية المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.
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11:55ت م
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