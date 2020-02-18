الدمام 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر (هداية)، يومي الخميس والجمعة السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة الحالي, درساً علمياً، وذلك بجامع الشيخ إبراهيم العجمي في حي العليا بمحافظة الخبر.يأتي الدرس الذي يقام من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية, بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك لتكثيف البرامج العلمية, لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:06ت م0072