بنوم بنه 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث في العاصمة بنوم بنه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في المجال الاعلامي والتعاون في تبادل الخبرات بين البلدين.// انتهى //12:07ت م0073