بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلاته الحربية في أجواء المدن والقرى اللبنانية في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر امنية اليوم ان المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت اليوم على علو منخفض في أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في الجنوب اللبناني ثم غادرت الأجواء باتجاه الاراضي المحتلة.// انتهى //12:24ت م0075