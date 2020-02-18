القدس المحتلة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيهودا غليك، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين اليهود على رأسهم عضو الكنيست المتطرف غليك، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وتجولوا في أرجاءه واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //12:25ت م0076