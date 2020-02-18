طرابلس 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسشدد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو على ضرورة التسمية والتشهير بالأطراف التي تؤجج الصراع في ليبيا، من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن 2510 لوقف إطلاق النار، وكي لا تظل الوقائع على الأرض مروعة للمدنيين وخصوصًا الأطفال.وتحدث الممثل الأممي إلى الصحفيين من طرابلس حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلًا: "ليبيا هي أكبر مسرح لاستخدام الطائرات المسيّرة بدون طيّار، ويتأثر 27 % من الشعب بشكل مباشر بسبب الصراع.وأبان الحلو تضاعف الهجمات على البنى التحتية وخصوصًا في القطاع الصحي منذ 2019 مما أدى إلى مقتل وإصابة 650 مدنيًا.وأضاف أن 115 ألف طالب لم يتوجهوا للمدرسة في طرابلس بسبب إغلاق المدارس بعد اشتداد الصراع، وأن الكثيرين يتركون مساكنهم بحثًا عن الأمان.وأشار الحلو في في ختام حديثه إلى أن ليبيا دولة غنية ولكن لا توجد بها سيولة نقدية، مؤكدًا أن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب وقف الصادرات النفطية.// انتهى //12:34ت م0077