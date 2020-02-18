لندن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا، مشيرةً إلى موافقة أعضاء الكتلة الأوروبية على إرسال مهمة عسكرية جديدة تشمل سفن وطائرات حربية وطائرات درون لمراقبة منع توريد السلاح إلى هناك.ونقلت جانب من معاناة المتظاهرين السلمين في العراق وسط اتهامات باستهداف ممنهج وعمليات تعذيب وقتل من قبل ملثمين ينتمون لوزارة الداخلية.وعرجت صحف الأثلاثاء على إعلان السلطات الألمانية القبض على خلية إرهابية تنتمي لجماعات اليمين المتطرف كانت بصدد شن هجمات واسعة تستهدف عدد من المساجد.وتناولت جهود تشكيل الحكومة في إيرلندا بعد فشل حصول أي من الأحزاب على أغلبية في الانتخابات النيابية الأخيرة.// انتهى //12:38ت م0078