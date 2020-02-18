عام / بلدية سلطان بأبها تتلف ١٢٠٠ كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
أبها 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بمدينة أبها، خلال الأسبوع الجاري، ١٢٠٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية على الأسواق.
وأبان رئيس البلدية عبدالله الاسمري أن المراقبين الميدانيين رصدوا عدداً من المخالفات الصحية في بعض المطاعم ومحلات تجهيز الأطعمة و محلات بيع المنتجات الغذائية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات حيث تم إغلاق عدد المحلات وإنذار محلات أخرى.
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