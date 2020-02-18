مسقط 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 07ر4149 نقطة منخفضًا بـ 79ر15 نقطة وبنسبة 379ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 86ر4164 نقطة.وبلغت قيمة التداول 11 مليون و135 ألف و355 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر394 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و250 ألف و946 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إنخفضت بنسبة 075ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 99ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:45ت م0112