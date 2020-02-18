اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1441/6/24 هـ الموافق 2020/02/18 م واس
مسقط 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 07ر4149 نقطة منخفضًا بـ 79ر15 نقطة وبنسبة 379ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 86ر4164 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 11 مليون و135 ألف و355 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر394 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و250 ألف و946 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إنخفضت بنسبة 075ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 99ر18 مليار ريال عماني.
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