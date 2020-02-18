الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور زاهر أحمد علي، بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن قضاياهم، مشيراً إلى أن المسلمين بالعالم يقدرون هذا الدور الريادي البارز للمملكة في رعاية مصالح المسلمين، والمحافظة على مقدساتهم.جاء ذلك في تصريح له عقب استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية في منطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والوفد المرافق لهما، لدى وصولهم للعاصمة المالديفية مالية، يوم أمس، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، بحضور وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ إلياس جمال.وأكد وزير الشؤون الإسلامية المالديفي أن المملكة عمق إستراتيجي وتاريخي لكل المسلمين بالعالم؛ لاحتضانها أقدس البقاع وأحبها إلى الله, وقد حباها الله بقيادة جعلت من العناية بالحرمين وقاصديهما شرف تتشرف به وتفاخر به قيادات العالم، فرغد عيشها حتى أضحت منارة خير وقدوة لمختلف بلاد المسلمين.وحثّ "زاهر علي" على أهمية الاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام، ونشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، ومنهج الوسطية الذي جاء به الإسلام، مشيراً إلى أن هذه الدورات التي تنفذها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ستكون ذا أثر كبير على العاملين في حقل الدعوة والإرشاد في المالديف.يشار إلى أن وفد وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سيقدم عددًا من الدورات العلمية والتدريبية للأئمة والخطباء والدعاة بجزيرة أدوا المالديفية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، والبرنامج التنفيذي الذي وُقّع العام الماضي، لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف.// انتهى //13:51ت م0114