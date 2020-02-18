بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها في أجواء المدن والقرى اللبنانية.وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت بتاريخ 17 فبراير الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الجنوبية الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.ولفت البيان، إلى أن طائرة إسرائيلية مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجونبية الحدودية ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 18 فبراير من فوق بلدة كفركلا الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة.كما خرقت طائرة اسرائيلية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية ونفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف بجبل لبنان والعاصمة بيروت وضواحيها و بعبدا وعاليه، في جبل لبنان من ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:53ت م0115