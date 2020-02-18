الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجانًا على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:اللغة العربيةhttps://bit.ly/31KFXLBاللغة الإنجليزيةhttps://bit.ly/2SyRRE4اللغة الفارسيةhttps://bit.ly/2UMWsVT// انتهى //14:05ت م0118