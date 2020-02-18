الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبة اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مدير قسم إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين الطرفين في قطاع الرياضة، وبحث سبل تطويرها، وما يمكن تفعيله من برامج مشتركة لخدمة الرياضة والرياضيين، إضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات الرياضية التي تعود بالنفع على رياضة المنطقة وشبابها.حضر اللقاء، معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الهيئة.//انتهى//14:08ت م0120