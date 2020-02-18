أبو عريش 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان غداً، محاضرة دعوية نسائية بعنوان "سيرة فاطمة بنت محمد" رضي الله عنها، وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد الشريمي بالمحافظة.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والمحاضرات النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //15:23ت م0162