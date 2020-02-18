جدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في قصر سموه بجدة مؤخرا , خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار, والمنعقد بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي, وأعضاء هيئة التدريس المنظمين للبرنامج.واستمع سموه إلى نبذة عن البرنامج وملخص لأهم مخرجات البرنامج , فيما قدمت الطالبة جنى المالكي, ملخصاً عن تجربة الخريجين خلال البرنامج , ومشاريعهم المستقبلية بناء على ما تم التعرف عليه خلال البرنامج التدريبي.يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز, نظمت برنامجاً تدريبياً لإعداد علماء المستقبل في البحث و الإبتكار بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة سنويا من عام 2017, يهدف إلى إعداد جيل من العلماء متميزين عالميا, والابتكار في الأبحاث الطبية لبناء مجتمع إقتصاد معرفي, فيما تم إختيار عدد من الطلبة والطالبات المتميزين بالجامعة في التخصصات العلمية والصحية للتدريب في جامعة أكسفورد.واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة العلمية من لقاءات ومحاضرات وحلقات نقاش شارك فيها نخبة من كبار العلماء والحائزين على جائزة نوبل بجامعة أكسفورد, كما تضمن البرنامج زيارة مراكز الأبحاث التابعة لجامعة أكسفورد وزيارات تعريفية لمسرعات الأعمال ومركز نقل التقنية والشركات الناشئة بالجامعة.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ودور المراكز البحثية في توفير البيئة البحثية للعلماء, إلى جانب تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والإبتكار لدى الطلبة , ومعرفة كيفية تحويل الأبحاث العلمية الأساسية إلى منتجات نوعية تساهم في تنوع مصادر الدخل , بالاضافة إلى دفع عجلة الإقتصاد المعرفي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.ويأتي البرنامج ضمن مخرجات الاتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد, لتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعرفة بين الجامعتين حيث استفادت منها أكثر من 45 طالباً و طالبة, وأعدّ البرنامج رئيس معهد الاكتشافات بجامعة أكسفورد البروفيسور سير بيتر راتكليف, والحاصل على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام 2019.في نهاية اللقاء قدم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي, ومشرف البرنامج الدكتور هاني شودري, عرضا لسمو الأمير خالد الفيصل عن عقد ملتقى علمي بعنوان: "ملتقى جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للابتكار الحيوي" برعايته الكريمة , خلال الفترة من 16 - 17 مارس 2020م, لمناقشة أبرز التطورات العلمية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في العلوم الحيوية والطبية, بالإضافة إلى آخر المستجدات في الطب الشخصي وإستكشاف الأدوية.ويضم الملتقى عددا من كبار العلماء بجامعة أكسفورد, من بينهم العالم "سير بيتر راتكليف", الحاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2019, والبروفيسور "شاس بونترا" نائب رئيس جامعة أكسفورد للإبتكار.// انتهى //15:23ت م0163