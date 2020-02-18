الدمام 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تنمية وتطوير القطاع غير الربحي لا سيما جمعيات الأيتام، لدورها المهم في رعاية وتنمية هذه الفئة العزيزة على الجميع، حيث أوصى المولى سبحانه وتعالى بهم خيراً، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كافلهم بمرافقته بالجنة، الأمر الذي يستوجب من الجميع العمل على تقديم كل الدعم والعون لهم، وللقائمين على شؤونهم من جمعيات وأفراد.جاء ذلك خلال استضافة سموه في "مجلس الاثنينية" الأسبوعي, المشاركين في الملتقى الثالث لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام في المملكة، الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية.وقال: "إن النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين تضمن كفالة الدولة للمواطن وأسرته حقه في حالات العجز والمرض وغيرها من الحالات، وتضمنت تشجيع الدولة لإسهامات الأفراد والمؤسسات في الأعمال الخيرية، وهو ما نلمسه اليوم في توسع القطاع غير الربحي، وحرصه على التميز والمؤسسية والاستدامة".ولفت سموه النظر إلى أن المملكة ومنذ تأسيسها تميزت بصفة التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، اهتم في حياته بفئة الأيتام بنفسه، وأنشأ دور الرعاية والمدارس وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد, حيث لا تزال الشواهد حاضرة إلى يومنا هذا في مختلف مناطق المملكة.وأعرب الأمير سعود بن نايف عن سعادته باستضافة المنطقة هذه العقول النيرة من مختلف مناطق المملكة يمثلون 33 جمعية، في لقاء تتلاقح فيه الأفكار، وتتبادل الخبرات، وصولاً إلى التكامل في العمل التنموي للأيتام.ووجه سمو أمير المنطقة الشرقية رسالة للمشاركين قائلا: "أنتم تقتربون من فئةٍ غالية وعزيزة شاءت إرادة المولى عز وجل أن يفقدوا والديهم أو أحدهما، فصرتم في مقام الأب والموجه والملجأ بعد الله، وهذه أمانة عظيمة اختاركم الله لحملها، وهم أمانة في أعناقكم فلا تبخلوا عليهم بشيء، لا سيما في التوجيه والدعم والتحفيز" مبيناً أن اليتم ليس فقد أحد الأبوين، بل افتقاد الموجه والمرشد والناصح.وقدم سموه الشكر لمنسوبي جمعيات الأيتام، والمشاركين في الملتقى الثالث لبناء القدرات وتبادل الخبرات، متمنياً سموه لهم التوفيق.من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" خالد الزامل، أن الجمعية تستضيف العاملين في جمعيات رعاية الأيتام على مستوى المملكة الذين يشاركون في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام الهادفة لرفع قدرات العاملين في مجال خدمة الأيتام وتبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة التي تجاوزت 33 جمعية خيرية تمثل جميع مناطق المملكة، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ من الرجال والنساء من رؤساء ومجالس إدارات وقيادات وعاملين في خدمة الأيتام، مشيرا إلى أنهم أطلعوا سمو أمير المنطقة في مجلسه "الاثنينية" على هذه المبادرة وأهدافها.وبين أن المبادرة تأتي تماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين للقطاع الثالث وتسعى لتطويره وتنميته ليصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، مشيرا إلى تنوع البرامج المقدمة في هذه المبادرة، حيث شملت البرامج التدريبية المتخصصة عدة مجالات منها مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية وقيادات الصف الثاني وتنمية الموارد المالية والبشرية وتصميم البرامج التنموية ورعاية وتمكين وتأهيل الأيتام والعديد من التخصصات المهمة التي حرصت الجمعية من خلالها لتحقيق الأثر المنشود على أكبر شريحة ممكنة من العاملين مما سينعكس إيجاباً على المستفيدين من الخدمة وهم الأيتام.وأعرب الزامل عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما لقيته مبادرة التجمع من دعم واهتمام من سموهما، مقدما شكره لمنسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على دعمهم لأعمال الجمعية والمشاركين من جمعيات الأيتام في المملكة على إسهامهم الفاعل وحضورهم من جميع مناطق المملكة، ولجميع الرعاة والداعمين للمبادرة على دعمهم المستمر لإنجاح برامج الجمعية ومشاريعها التي تصب في مصلحة الأيتام.بدوره أوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء" عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية حرصت خلال السنوات الماضية على تدريب أكبر عدد ممكن من المختصين في مجال خدمة الأيتام وأسهمت في تدريب قرابة ٤٦٠ متخصصاً في خدمة الأيتام يمثلون ٩٤ جمعية خيرية متخصصة في خدمة الأيتام حصلوا على 13 ألف ساعة تدريبية في ٣٩ برنامجا تدريبيا، حيث أضيف هذا العام برنامج مماثل للزميلات المتخصصات في خدمة الأيتام تقدم لهم برامج نوعية ومتخصصة مجالات متعلقة باليتيم وسيحصلون على العديد من المعارف والخبرات التي ستجعلهم قادرين على تقديم خدمات أفضل لليتيم وأسرته.وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير المنطقة الشرقية داعمي جمعية بناء من الشركات وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، والجهات الحكومية الشريكة، ثم اطلع على الجوائز التي حصلت عليها الجمعية، واستمع إلى شرحٍ موجز عنها من نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الزامل.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة قبس، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، وعدد من المسؤولين، وأهالي المنطقة.// انتهى //15:24ت م0164