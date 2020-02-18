إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على صاروخ مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادر على إصابة أهدافه بدقة عالية.وأوضح مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية في بيان أن التجربة أجريت على صاروخ /رعد ـ 2/، ويبلغ مداه 600 كيلومتراً، وتم إطلاقه من طائرة مقاتلة، وقادر على إصابة أهداف برية وبحرية، موضحاً أن الصاروخ الحديث مزود بأحدث أنظمة التوجيه والملاحة لضمان إصابة الأهداف بدقة عالية.مما يذكر أن باكستان أجرت في 23 من يناير الماضي تجربة ناجحة على صاروخ باليستي مطور محلياً قادر على حمل كافة أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.// انتهى //15:25ت م0166