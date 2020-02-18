الدمام 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان يوم أمس، برنامج "المعلم الرقمي" بالشراكة مع وزارة التعليم، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد، حيث يستهدف ٥٠ معلمة من تعليم المنطقة الشرقية، وذلك بمركز التعليم المستمر لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.وأكد الدكتور الشلعان، حرص وزارة التعليم على ما قدمته من جهود ومتابعة لتطوير المعلمين والمعلمات وما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية وتوفير ودعم وما يلقاه المعلم والمعلمة من تطوير، لافتاً الانتباه إلى أن خيار التقنية وتوظيفها بالتعليم أصبح ضرورة وإلزامًا، حيث وفرت الكثير من السبل والفرص لمساعدة الطلاب والطالبات على التعلم وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي والقدرة على اختيار وسائل وطرق التدريس المناسبة، لتحقيق الهدف الأساسي من العملية التعليمية وهو رفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب والطالبات والوصول إلى أفضل نواتج التعلم.فيما نوهت الفهيد بما حظي به المعلم من اهتمام بالغ من وزارة التعليم وحكومتنا الرشيدة نتيجة الدور الفاعل والأساسي والمحوري الذي يقوم به والنتائج والآمال المعقودة عليه، التي تصب في تعليم الطالب وتطوير المعلم، لافتةً الانتباه إلى أن البرنامج يدعم المعلم وسيقدم له حلول ومساندة في وسط تقني ولا يستهدف معلمي الحاسب فحسب بل جميع المعلمين من مختلف التخصصات لمواكبة هذا التطور وتكون موجودة في المقررات الدراسية والأنشطة.من جانبها، أوضحت مديرة التدريب والابتعاث فاطمة الناصر أن الطالب هو الهدف الأساسي في برنامج" المعلم الرقمي" والشريك في صنع القرار للعملية التعليمية، وتعزيز تعلمه الذاتي حيث أصبح الطالب من الممارسات التقنية الذي في متناول يديه ويتحمل المعلم مسؤوليته، فالمعلم الرقمي يحاكي أمور كثيرة ويعالج مشكلات كبيرة وهذا ما تسعى له وزارة التعليم متمثلة بإدارة تعليم الشرقية.كما تحدثت مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس عن التكامل بين إدارة الإشراف وإدارة التدريب كشريك أساسي في العملية التعليمية، من خلال وضع كل برنامج أو دورة، مشيرةً إلى أن تطوير الطالب هو الهدف الأساسي من التدريب لرفع حصيلته التعليمية سواء كانت المعرفية والمهارية والسلوكية لتحقيق أهداف التطوير المهني، ويعد المعلم الرقمي من أهم البرامج التي تزيد حصيلة المعلم وتصب في مصلحة الطالب وتأكد على ضرورة تمكنه من عملية التعلم الذاتي.ويتضمن البرنامج ورش تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام، تقدمها مشرفة التدريب بإدارة التدريب والابتعاث نهى الزامل، ومشرفة التدريب بمكتب تعليم القطيف جوزى المليحي، وتشتمل محاورها التصميم التعليمي وتوظيف التقنية في التعليم وتعزيز مشاركة الطالب في العملية التعليمية وبناء التعليم الذاتي لدى الطلاب.// انتهى //15:25ت م0167